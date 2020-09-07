ملعب ناصر ملوي يستقبل ثالث اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستقبل ملعب مركز شباب ناصر ملوي اليوم الاثنين، الاختبارات الخاصة ببرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا، في ظل الحرص علي اكتشاف العناصر المميزة والموهوبة. وكان الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا بقيادة دكتور محمد خيري، قد أجري اختبارات خلال اليومين الماضيين بملعبي مركز شباب البرجاية ومركز شباب مغاغة. ويسعي الجهاز الفني للاستمرار في اكتشاف المواهب بالمنيا سعيا لنيل فرصه مميزة للوصول للعالمية، ويستطيع أي لاعب المشاركة في اختبارات برنامج اكتشاف المواهب بالمنيا من سن 8 سنوات حتى 20 سنه. ووجه الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا الشكر لادارة مركز شباب ناصر ملوي علي الموافقة لاستخدام الملعب في إجراء الاختبارات لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا.

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