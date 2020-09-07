نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.
ويتواجد كهربا في الوقت الحالي بفترة إيقاف، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
ومن المقرر أن تنتهي عقوبة كهربا فعليًا عقب نهاية مباراة حرس الحدود، والتي ستكون أخر المباريات التي يغيبها اللاعب عن فريقه.
ويلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود، مساء غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ كهربا، فعليًا مشاركاته مع المارد الأحمر ويكون جاهزًا لأوامر المدرب السويسري، بداية من مباراة الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.