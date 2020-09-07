نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد كهربا في الوقت الحالي بفترة إيقاف، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

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ومن المقرر أن تنتهي عقوبة كهربا فعليًا عقب نهاية مباراة حرس الحدود، والتي ستكون أخر المباريات التي يغيبها اللاعب عن فريقه.

ويلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود، مساء غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ كهربا، فعليًا مشاركاته مع المارد الأحمر ويكون جاهزًا لأوامر المدرب السويسري، بداية من مباراة الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.