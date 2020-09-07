الرياضة

نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، على فوز الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش في مباراة اليوم. 

وانتهي اللقاء بفوز الزمالك الفوز علي طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ سجله يوسف أوباما.

Advertisements

 

وصرح متعب في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"لاعبي طلائع الجيش سيطروا على مجريات الشوط الأول وكانوا أفضل، ولم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم والمساحات الموجودة في دفاعات الزمالك وخاصة من جانب الناشئ أحمد عيد وكان على لاعبي الطلائع استغلال الفرص قبل عودة الأبيض للمباراة".

وأنهي تصريحاته:"الزمالك تعامل بواقعية وجاءت له فرص قليلة سجل منها هدف ودافع بقوة، وكارتيرون كان يلعب علي خطف هدف ثاني أو عدم استقبال مرماه أي أهداف حتي لا يعاني في المباراة، ومكسب جيد في ظل الإصابات التي تعرض الفريق لها وأحمد عيد لاعب واعد".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا