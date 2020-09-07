«رجال سلة الأهلي» يفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية بنهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة الثانية التي أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 5».

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وشهدت أداء قويا من جانب الفريق، الذي نجح في تفادي الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى بين الفريقين.

وحرص أشرف توفيق، المدير الفني، على الدفع باللاعبين بصورة منظمة للحفاظ على تفوق الفريق، فيما أسهمت محاولات إيهاب أمين ومحمد أبو النصر وأليكس يونج في تسجيل عدة نقاط حاسمة.

واستمر تفوق لاعبي الأهلي خاصة في الفترة الرابعة، بعد أن تحلى اللاعبون بالتركيز الشديد، وهو ما أدى إلى حسم المباراة لصالح الفريق بنتيجة ٧٦-٦٥.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة ١٠١-٩٤، فيما تقام المباراة الثالثة بينهما مساء الثلاثاء.