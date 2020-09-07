كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، آخر تطورات إصابة الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مُهاجم يوفنتوس، قبل مواجهة سامبدوريا في "السيري آ".
يوفنتوس يواجه سامبدوريا، في افتتاح الدوري الإيطالي، يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري، على "أليانز ستاديوم"، ضمن فعاليات الأسبوع الأول من السكوديتو.
ديبالا يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها في مباراة أولمبيك ليون بـ أغسطس الماضي في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بات جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد في مباراة سامبدوريا بالجولة الأولى.
وأوضحت الصحيفة أنّ ديبالا في طريقه للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع أنّ يتواجد في مباراة سامبدوريا، ولكن ليس معروف حتى الآن ما إذا كان سيبدأ كأساسي أم من مقاعد البدلاء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على آخر مستجدات إصابة ديبالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.