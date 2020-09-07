الرياضة

نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق وأحمد ريان مرشحا للعودة للأحمر

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تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن فوز نادي الجونة على نظيره بيراميدز في لقاء اليوم.
وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفوز اليوم في لقاء الجونة هو مجرد خطوة من خطوات يرغب نادي الجونة في تحقيقها".

وتابع: "المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤؤوس".

وتحدث نادر شوقي عن لاعبي الفريق الأحمر المعارين في صفوف نادي الجونة، مؤكدًا: " الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق حتى الآن بشكل رسمي ولكن هو قريب جدًا".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم علي مرشح هو الآخر".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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