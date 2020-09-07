نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق وأحمد ريان مرشحا للعودة للأحمر

وتابع: "المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤؤوس".
وأضاف: "أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم علي مرشح هو الآخر".
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