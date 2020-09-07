حسن مصطفى يكشف سبب دعوة حسن حمدي والخطيب لحضور قرعة بطولة العالم لليد

كشف د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سبب دعوته إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق، لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي أجريت أمس على سفح الأهرامات.
وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "حسن حمدي والخطيب أصدقائي ولذلك وجهت لهما الدعوة، لم أوجهها لهما بصفتهما الرياضية وإلا كنت سأدعو وقتها العديد من نجوم الرياضة في مصر".
وتابع أنها دعوات شخصية منه لحسن حمدي والخطيب لأنهما من نجوم الرياضة في مصروأفريقيا.
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