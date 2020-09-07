طارق يحيى يعلق على مزاعم تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك ضد بيراميدز

علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد بالمركز الثاني.
وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك وشائعات لا أساس لها من الصحة".
وواصل:" القنوات ادعت أيضًا أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية تمامًا من الصواب".
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