الرياضة

جنش عن مؤمن زكريا: أخويا وصديقي.. وسيعود أقوى مما كان

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حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا؛ عقب ابتعاده عن الملاعب بسبب ‏المرض.‏

وقال "جنش"، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، "مؤمن أخويا وصديقي، ‏والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".‏

وتابع "جنش"، "كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات ‏الزمالك، واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأبيض".‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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