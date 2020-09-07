إبراهيم فايق يشكر جنش على دعمه لـ مؤمن زكريا.. فيديو

وارتدى جنش قميصًا بعد نهاية مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش عليه صورة مؤمن زكريا مع عبارات دعم له في وعكته الصحية التي يمر بها.
وقال فايق في برنامجه بأنه في ظل وجود بعض الأشخاص التي تساعد على زيادة التعصب، يتواجد جنش الذي قدم أسمى رسائل الدعم تجاه صديقه مؤمن زكريا في أزمته الصحية.
ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الضموري للعضلات.
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