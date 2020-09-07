سموحة يعين أحمد سامي مدربا للفريق بعد ساعات من رحيله عن طنطا

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق سموحة كالاتي:
أحمد سامى مدير فني
أحمد حمودة مدرب عام
خميس جعفر مدرب
أحمد ناجى مدرب حراس مرمى
ويلي مخطط أحمال
ورفض أحمد سامي الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من تقدم مستوى الفريق منذ لحظة توليه مهام القيادة الفنيةخلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام.
وكان سامى قد تولى المسؤلية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة ايام فقط ، ليعلن رحيله صباح اليوم عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق الأول من منافسة الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة.
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