ميدو يداعب ابنه هاشم في حمام السباحة.. صور

نشر أحمد حسام ميدو صورة من إجازته الصيفية عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة داخل حمام السباحة وهو يداعب نجله هاشم اثناء قضاء العطلة، نالت إعجاب متابعيه.
وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".
كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .
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