حسين عبداللطيف: رمضان صبحي خسر شعبية الأهلى

قال حسين عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن رمضان صبحى خسر الأهلى وشعبيته الكبيرة بعد قرار انتقاله لنادى بيراميدز. وأضاف حسين عبداللطيف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، رمضان صبحي كسب ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز وخسر الأهلى وشعبيته الكبيرة. كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا :" تقنية الفار من الظواهر السلبية بالدورى، خاصة وأن الأخطاء تصب لصالح فرق بعينها".

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