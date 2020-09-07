الرياضة

الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأبيض يحتاجان راحة   7 أيام لكل منهما للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما.

وأكد  عضو إدارة الزمالك أن مرتضى منصور أمر بطائرة خاصة لسفر الفريق إلى المغرب لمواجهة  الرجاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم ٢٥ من الشهر الجاري  مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز بدوري الأبطال.

وقال إسماعيل يوسف: "محمد عبد الشافي لن يتمكن من اللحاق بمواجهتي الرجاء سواء الذهاب أو العودة ونتمنى أن تمر الأمور على خير في الأيام المقبلة".

وأضاف: "لا نريد أي إصابات جديدة خاصة أن الوقت اقترب على مواجهة الرجاء".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا