الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأبيض يحتاجان راحة 7 أيام لكل منهما للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما.

وأكد عضو إدارة الزمالك أن مرتضى منصور أمر بطائرة خاصة لسفر الفريق إلى المغرب لمواجهة الرجاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم ٢٥ من الشهر الجاري مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز بدوري الأبطال.

وقال إسماعيل يوسف: "محمد عبد الشافي لن يتمكن من اللحاق بمواجهتي الرجاء سواء الذهاب أو العودة ونتمنى أن تمر الأمور على خير في الأيام المقبلة".

وأضاف: "لا نريد أي إصابات جديدة خاصة أن الوقت اقترب على مواجهة الرجاء".