كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأبيض يحتاجان راحة 7 أيام لكل منهما للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما.
وأكد عضو إدارة الزمالك أن مرتضى منصور أمر بطائرة خاصة لسفر الفريق إلى المغرب لمواجهة الرجاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم ٢٥ من الشهر الجاري مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز بدوري الأبطال.
وقال إسماعيل يوسف: "محمد عبد الشافي لن يتمكن من اللحاق بمواجهتي الرجاء سواء الذهاب أو العودة ونتمنى أن تمر الأمور على خير في الأيام المقبلة".
وأضاف: "لا نريد أي إصابات جديدة خاصة أن الوقت اقترب على مواجهة الرجاء".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.