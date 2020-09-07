نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي علاقة بإنضمامه لبيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، والوكيل السابق لرمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا وتجم منتخبنا الأولمبي، عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن مسؤولو النادي الأخير إقامة مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب غدًا الإثنين.
وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك علاقة مع رمضان صبحب باعتباري وكيله ولكن الآن ليس لي تدخل في شأنه".
وأضاف: "ليس لي علاقة الآن برمضان صبحي ولا بإنضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز ولا أعلم أي شيء في ذلك الأمر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نادر شوقي: علاقتي انتهت برمضان صبحي وليس لي علاقة بإنضمامه لبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.