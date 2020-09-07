نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يضع لاوتارو مارتينيز ضمن مخططاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن مخططاته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان يرغب فى ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني هذا الصيف لتعويض رحيل لويس سواريز المحتمل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي. وأضافت التقارير أن كومان بلغ إدارة برشلونة بسرعة التفاوض مع نادي إنتر ميلان لضم لاوتارو مارتينيز قبل انطلاق مسابقة الدوري الاسباني الممتاز. ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى منتصف هذا الشهر.

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