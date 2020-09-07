الرياضة

الكشف عن موقف معارين الأهلي من العودة بداية الموسم الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موقف معارين الأهلي من العودة بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن فوز نادي الجونة على نظيره بيراميدز في لقاء اليوم.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفوز اليوم في لقاء الجونة هو مجرد خطوة من خطوات يرغب نادي الجونة في تحقيقها".

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وتابع: "المباريات المقبلة لنادي الجونة هي بالنسبة لنا مباريات كؤؤوس".

وتحدث نادر شوقي عن لاعبي الفريق الأحمر المعارين في صفوف نادي الجونة، مؤكدًا: " الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق حتى الآن بشكل رسمي ولكن هو قريب جدًا".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان مرشح للعودة أيضًا، كما أن باسم علي مرشح هو الآخر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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