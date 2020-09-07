نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والدة عبد الوهاب: الأهلي أعطانا قيمة عقد محمد بالكامل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حصولها على مستحقات محمد من القلعة الحمراء.
وأكدت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " سيد عبد الحفيظ دائم التواصل معنا وآخر اتصال من الخطيب كان من شهر، ولم يتواصل معنا أحد من اللاعبين منذ فترة".
وتابعت: " قمت بتشييد مسجد لعبد الوهاب بعد وفاته من مستحقاته وحصلنا على جميع المستحقات".
وشددت: " أمير عبد الحميد قرر الاستغناء عن خدمات أحمد عبد الوهاب من أكاديمية الأهلي بعد عمله فيها لمدة ١٢ عام، وزعلانه من أمير عبد الحميد بسبب إبني ولا يمكن أزعل من الأهلي"
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