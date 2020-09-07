أيمن منصور: الزمالك تأثر بخروج فرجاني مصابا أمام الطلائع وكاسونجو لا يصلح مهاجم

وتابع: "فرجاني ساسي من أحد الركائز والأعمدة الأساسية في صفوف نادي الزمالك، ولا يمكن الاستغناء عنه، وعندما يغيب الزمالك أداءه يتأثر بشكل كبير".
وأتم: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد بجانب مصطفى محمد وعمر السعيد، وكاسونجو لا يصلح للعب في مركز المهاجم الصريح وهو يميل أكثر لمركز الجناح".
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