نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الهولندي ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كومان المدير الفني لنادي برشلونة يرغب بقوة فى نجم ديباي هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد. وأضافت التقارير أن رئيس نادي ليون الفرنسي اعترف أن نادي برشلونة الاسباني ونظيره روما الإيطالي مهتمان لضم النجم الدولي الهولندي هذا الصيف. يذكر أن ديباي نجح فى التألق مع فريقه ليون الفرنسي هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وجذب أنظار عديد من الأندية الأوربية الكبيرة أبرزها روما الإيطالي وبرشلونة الاسباني.

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