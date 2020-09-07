مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين، 9 سبتمبر 2020، على النحو التالي: مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم كازاخستان ضد روسيا البيضاء 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 البوسنة والهرسك ضد بولندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 3 هولندا ضد إيطاليا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 1 النمسا ضد رومانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6 إيرلندا الشمالية ضد النرويج 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5 Advertisements التشيك ضد أسكتلندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5 ألبانيا ضد ليتوانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاتحاد السكندرى ضد مصر المقاصة 3:30 على قناة أون تايم سبورت وادى دجلة ضد المقاولون العرب 6:00 على قناة أون تايم سبورت الإسماعيلى ضد نادى مصر 6:00 على قناة أون تايم سبورت حرس الحدود ضد الأهلى 8:30 على قناة أون تايم سبورت

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