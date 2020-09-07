والدة عبد الوهاب: محمد كان يفضل اللعب للنادي الأهلي على الاحتراف الخارجي

وأوضحت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد حسام ميدو أحضر عروض احتراف خارجية لمحمد عبد الوهاب".

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