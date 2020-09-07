الرياضة

حسين عبداللطيف يشيد بموقف جنش الإنسانى تجاه مؤمن زكريا

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قال حسين عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن موقف محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، مع مؤمن زكريا لاعب الأهلى، يستحق الاشادة والتعميم.
وأضاف حسين عبداللطيف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن موقف محمود جنش ودعمه لمؤمن زكريا عقب المباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستحق الإشادة ويجب أن يعمم.

على جانب آخر، انتقد حسين عبداللطيف قرار عدم دعوة أى رمز زملكاوى لحضور حفل قرعة كأس العالم لليد، مشددا بأنه سيتسبب فى زيادة الاحتقان بين الجماهير.

وأكمل :" كان من الممكن دعوة الدكتور كمال درويش، خاصة انه كان نجم في كرة اليد وقوي في الناحية الادارية أو دعوة مرتضى منصور، فهؤلاء رموز للزمالك وقيمة الكيان من دعوة رموزه".
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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