علاء إبراهيم: لو كنت بلعب دلوقتي لوصل سعري إلى 100 مليون جنيه

تحدث علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي سابقًا، عن أسباب ارتفاع أسعار اللاعب في الكرة بالوقت الجاري. وأكد علاء إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كرة القدم عرض وطلب وارتفاع أسعار اللاعبين حاليًا منطقي بالرغم من ندرة المواهب". وتابع: "لو كنت بلعب في الوقت الحالي لوصل سعري إلي ١٠٠ مليون جنيه". وتطرق في حديثه عن مشواره الكروي مشيرًا: "مباراة نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة من المستحيل أن أنساها". أضاف: "مدحت عبد الهادي أصعب مدافع لعبت أمامه وكنت بقلق منه، وعصام الحضري أصعب حارس مرمي واجهته والتسجيل فيه صعب للغاية". وعن أفضل لاعب ومدرب في الوقت الجاري، شدد: "مصطفي محمد أفضل لاعب في الدوري المصري حاليًا، وإيهاب جلال أفضل مدير فني في الدوري المصري حاليًا، واستفدت من تعاملي مع مانويل جوزيه في مجال التدريب"

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