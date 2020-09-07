الرياضة

تشكيل جديد لمنتخب إيطاليا بأمر من مانشيني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جديد لمنتخب إيطاليا بأمر من مانشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني تشكيلة منتخب بلاده في مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم غداً الإثنين، في محاولة لتفادي مخاطر الإصابات.وتعادلت إيطاليا 1-1 مع ضيفتها البوسنة يوم الجمعة، وقال مانشيني إنه متررد في إشراك لاعبيه مرتين في غضون 4 أيام في بداية الموسم.

وانطلقت مباريات دوري الأمم قبل بداية الدوري المحلي في العديد من الدول الأوروبية.

وأضاف المدرب الإيطالي: "على الأرجح سنغير العديد من اللاعبين، بعضهم تدرب مرتين فقط وانضموا للمعسكر دون لعب أي مباراة، إنه وضع غريب".

وتابع في إشارة إلى ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان الذي تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي: "لا أريد تعرضهم لإصابات، من المستحيل أن يلعب ستيفانو سينسي على سبيل المثال مباراتين في أربعة أيام".

Advertisements

وأبدى مانشيني ثقته في مويس كين (20 عاماً) ونيكولو زانيولو (21 عاماً)، اللذين استبعدهما من تشكيلة المنتخب العام الماضي، بعد وصولهما متأخرين إلى المعسكر.

وقال: "زانيولو وكين نضجا مؤخراً، وأتمنى أن يواصلا سيرهما على الطريق الصحيح".

وأضاف: "نيكولو يمكنه اللعب في الجناح على الجانب الأيمن أو بين ثلاثة لاعبين في خط الوسط ولديه فرصة هائلة للتطور".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل جديد لمنتخب إيطاليا بأمر من مانشيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا