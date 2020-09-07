نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جديد لمنتخب إيطاليا بأمر من مانشيني في المقال التالي
وانطلقت مباريات دوري الأمم قبل بداية الدوري المحلي في العديد من الدول الأوروبية.
وأضاف المدرب الإيطالي: "على الأرجح سنغير العديد من اللاعبين، بعضهم تدرب مرتين فقط وانضموا للمعسكر دون لعب أي مباراة، إنه وضع غريب".
وتابع في إشارة إلى ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان الذي تعرض للعديد من الإصابات في الموسم الماضي: "لا أريد تعرضهم لإصابات، من المستحيل أن يلعب ستيفانو سينسي على سبيل المثال مباراتين في أربعة أيام".
وأبدى مانشيني ثقته في مويس كين (20 عاماً) ونيكولو زانيولو (21 عاماً)، اللذين استبعدهما من تشكيلة المنتخب العام الماضي، بعد وصولهما متأخرين إلى المعسكر.
وقال: "زانيولو وكين نضجا مؤخراً، وأتمنى أن يواصلا سيرهما على الطريق الصحيح".
وأضاف: "نيكولو يمكنه اللعب في الجناح على الجانب الأيمن أو بين ثلاثة لاعبين في خط الوسط ولديه فرصة هائلة للتطور".
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