حرص المهندس محمود عثمان نائب مجلس النواب، على عقدجلسة مع مجلس ادارة النادي الاسماعيلي، برئاسة شقيقه المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، وذلك لوضع حلول سريعة لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمكانته الطبيعية.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك أصوات داخل مجلس الإدارة طالبت الاطاحة بمحمد خلف مدير تعاقدات الفريق، بعد فشله في التعاقد مع صفقات جيدة طوال فترة توليه إدارة التعاقدات، ولتهدئة جماهير النادي الإسماعيلي الغاضبة، بسبب سوء نتائج الفريق.
وترددت أنباء حول اقتراب محمد وهبة نجم الإسماعيلي السابق من منصب مدير لجنة التعاقدات في حالة الإعلان عن توجيه الشكر لمدير التعاقدات الحالي داخل النادي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كواليس جلسة النائب محمود عثمان بمجلس الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.