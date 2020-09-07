الرياضة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجمي نابولي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجمي نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة باريس سان جيرمان في الدخول بقوة في الصراع على التعاقد مع أحد أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لا كورييري ديلو سبورت الإيطالية بأن النادي الفرنسي يسعى لتدعيم صفوفه بمزيد من الصفقات القوية من أجل حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الذي كان قريبًا منه في نسخة الموسم الماضي قبل أن يخطفه منه بايرن ميونخ في لشبونة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تقارير صحفية أكدت مؤخرًا أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع خاليدو كوليبالي نجم نابولي والمنتخب السنغالي وأن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب أيضا في التعاقد مع النجم السنغالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان يتطلع للفوز بخدمات كوليبالي بالإضافة إلى خدمات زميله نجم وسط نابولي الإسباني فابيان رويز.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي يجس حاليًا نبض نابولي بشأن التعاقد مع نجميه كوليبالي ورويز.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن خطة الفريق الفرنسي تقضي بالتعاقد مع اللاعبين معا في صفقة تبلغ قيمتها 140 مليون يورو أي ما يعادل 70 مليون يورو لكل منهما.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان يطمح في تعزيز خط دفاعه بنجم جديد بعد أن رحل عنه قائده تياجو سيلفا الذي انتقل مؤخرًا إلى تشيلسي.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن الفنيون في حديقة الأمراء يجدون في كوليبالي المدافع المناسب لتغطية هذا الفراغ على الرغم من تكلفته المالية الكبيرة في ظل وضع اقتصادي صعب نتيجة تداعيات تفشي وباء .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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