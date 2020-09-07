فايلر يوافق على التعاقد مع محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع نجم مصر المقاصة محمد إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر وافق على التعاقد مع محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية وأعطي الضوء الأخضر لإنهاء التعاقد مع اللاعب.
وأكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن فريقه لن يتفاوض على بيع لاعبي من الفريق طالما الدوري مستمر، مشددًا على بدأ النظر فى العروض بعد انتهاء الموسم.
وقال عبدالسلام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بعد إنتهاء الدوري سيتم النظر فى العروض التى تلقاها محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة، ولا أريد تشتيت ذهن اللاعب خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا نسعي لتحسين وضعنا فى جدول ترتيب الدوري".
وأضاف: "لن نسمع للعروض من جانب السماسرة وونتظر عرض رسمي من أى نادي يرغب فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم".
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