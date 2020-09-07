أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

- سادت حالة من الغضب داخل إدارة نادي طنطا بسبب الرحيل المفاجئ لمدرب الفريق أحمد سامي دون الإفصاح عن أسباب ليتم الإعلان بعدها بساعات قليله عن توليه مهمة نادي سموحة.

- أكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.