نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:
- سادت حالة من الغضب داخل إدارة نادي طنطا بسبب الرحيل المفاجئ لمدرب الفريق أحمد سامي دون الإفصاح عن أسباب ليتم الإعلان بعدها بساعات قليله عن توليه مهمة نادي سموحة.
- تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.