النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، اليوم الاثنين ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أمس الأحد ، أنه سيصدر قراره خلال ساعات بعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الأمر ، ومن الوارد تحويل لملف للنيابة العامة أو النيابة الإدارية ، بناء على دراسة تقرير اللجنة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، سيتم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.