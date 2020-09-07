النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أمس الأحد ، أنه سيصدر قراره خلال ساعات بعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الأمر ، ومن الوارد تحويل لملف للنيابة العامة أو النيابة الإدارية ، بناء على دراسة تقرير اللجنة.
يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اختفاء العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد دون معرفة مكانها حتى الآن.
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