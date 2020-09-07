الرياضة

النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

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يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، اليوم الاثنين ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أمس الأحد ، أنه سيصدر قراره خلال ساعات بعد إطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الأمر ، ومن الوارد تحويل لملف للنيابة العامة أو النيابة الإدارية ، بناء على دراسة تقرير اللجنة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، سيتم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اختفاء العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد دون معرفة مكانها حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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