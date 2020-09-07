تباينت الآراء حول صحة هدف فريق وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينه وبين النادي الأهلي منذ يومين ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وكتب شوبير " من خلال حسابه الشخصي بمقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عصام عبدالفتاح الخبير التحكيمي هدف دجلة غير صحيح.. جمال الغندور الخبير التحكيمي هدف دجلة صحيح .. أحمد الشناوي الخبير التحكيمي هدف دجلة غير صحيح.. سمير عثمان الخبير التحكيمي هدف دجلة في الأهلي صحيح، ناصر عباس هدف دجلة غير صحيح.. ياسر عبد الرؤوف هدف دجلة صحيح".
وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت 2" أن الهدف جاء من تسلل واضح، قائلا: "أنا مندهش من كم الهجوم على جهاد جريشة والتشكيك في صحة قراره".
وتابع أن الهجوم على جهاد جريشة غير مبرر، مؤكدا أنه كان يرفض طوال الفترة الماضية التعليق على القرارات التحكيمية، ولابد وأن تظل المنظمة التحكيمية متماسكة ومترابطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.