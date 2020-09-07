اليوم.. بيراميدز يقدم رمضان صبحي رسميًا

يستعد نادي بيراميدز، اليوم، الإثنين، للإعلان رسميًا، عن صفقة رمضان

وسيقدم بيراميدز لاعبه الجديد، لوسائل الإعلام والجماهير، في مؤتمر صحفي، الساعة السادسة مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، بالقاهرة. وسيحصل رمضان صبحي على راتب سنوي خيالي، خلال فترة تمثيله لبيراميدز، يصل إلى 100 مليون جنيه بجانب بنود خاصة حال التتويج بلقب الدوري، والكأس، ودوري أبطال إفريقيا. وأثار رمضان صبحي ضجة كبيرة مؤخرًا، وغضب جماهير القلعة الحمراء، بعدما رفض البقاء في صفوف الأهلي، عقب نهاية إعارته من هيدرسفيلد، معلنًا رغبته في الرحيل إلى بيراميدز، للحصول على مقابل مادي أكبر.

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