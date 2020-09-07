وأوضح مصدر لصحيفة "الرياضية": "اللاعب سيحتاج 7 أيام لعزل نفسه فور وصوله الرياض، وذلك ضمن التعليمات والبروتوكولات الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة للوقاية من كورونا".
وستشمل المكافأة المالية التي سيحصل عليها لاعبو فريق الهلال، بعد حسمهم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية المسابقة بجولتين، إدواردو، حيث ترى إدارة النادي أن اللاعب البرازيلي، ساهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال منافسات الدوري، واستطاع تسجيل 12 هدفًا في مرمى الفرق الأخرى.
يذكر أن، مكافأة الحصول على لقب الدوري تبلغ نحو 200 ألف ريال، يحصل عليها كل لاعب وفق معايير المشاركة مع الفريق في المباريات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كورونا يحرم إدواردو من الاحتفال مع الهلال بلقب الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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