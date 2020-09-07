نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الترسانة يستضيف نجوم المستقبل وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانه، مع نظيره، فريق نجوم المستقبل، على ملعب حسن الشاذلي، بميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقان لعودة منافسات الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

وخاض الترسانة، مؤخراً، العديد من المواجهات الودية، حيث تغلب على سبورتنج 3-1، وخسر من فاركو 0-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 2-2، وتغلب على تليفونات بني سويف 2-1.

كما لعب النجوم، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مؤخرا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما.