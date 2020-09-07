نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الترسانة يستضيف نجوم المستقبل وديًا في المقال التالي
وخاض الترسانة، مؤخراً، العديد من المواجهات الودية، حيث تغلب على سبورتنج 3-1، وخسر من فاركو 0-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 2-2، وتغلب على تليفونات بني سويف 2-1.
كما لعب النجوم، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مؤخرا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما.
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