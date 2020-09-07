نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن مستقبل نجله أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.
وقال أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد ابني عقده مستمر مع نادي بيراميدز لمدة موسمين مقبلين ونادييه لا يرغب التفريط في خدماته خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق السماوي.
وتابع: "أتمنى إنضمام أحمد ابني إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة فهو واحد من ابناء النادي".
وأضاف: "النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار والأخير"
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