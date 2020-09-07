نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: كان لابد من دعوة رموز النادي لحفل قرعة مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر حسين عبد الطيف، لاعب الزمالك السابق، عدم دعوة رموز الزمالك لحفل قرعة كأس العالم لليد التي أقيمت أمس السبت.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج الماتش: "محمود الخطيب من عظماء الكرة المصرية ولكن عدم دعوة رموز زملكاوية ورئيس النادي في حفل قرعة كأس العالم لليد، موقف يدعو لإحتقان جماهيري".

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وتابع: "كان من الممكن دعوة الدكتور كمال درويش، خاصة أنه كان نجم في كرة اليد وقوي في الناحية الادارية".

وأضاف عبد اللطيف: "كان لابد من دعوة مرتضى منصور، فهؤلاء رموز للزمالك وقيمة الكيان من دعوة رموزه".

واختتم حسين عبد اللطيف تصريحاته متحدثا عن جنش: "ظهر جنش بشكل لائق وتصرف بشكل يستحق الاشادة عليه خلال مباراة طلائع الجيش اليوم".