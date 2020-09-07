نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشيك تخوض موقعة أسكتلندا بلاعبين غير دوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر القائمون على منتخب جمهورية التشيك خوض لقاء منتخب أسكتلندا مساء اليوم الإثنين بتشكيلة جميعها من اللاعبين غير الدوليين.

وسيتولى ديفيد هولوبيك مدرب سبارتا براغ التشيكي مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، حيث ضم للقائمة المدافع الدولي السابق رومان هوبنيك، الذي خاض مباراته الدولية الأخيرة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، وستانيسلاف تيتسل مهاجم فريق سبارتا براغ، الذي يمتلك خمس مباريات دولية.

وينتظر أكثر من لاعب مشاركته الدولية الأولى، من بينهم آدم كارابيك صاحب الـ17 عامًا لاعب وسط سبارتا براج، الذي سيصبح أصغر لاعب تشيكي يخوض مباراة دولية، حال مشاركته في اللقاء.

وأحرز هوبنيك صاحب الـ36 عامًا هدف المنتخب التشيكي الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على مضيفه المنتخب الأسكتلندي خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2012)، ضمن 29 مباراة دولية لعبها خلال مشواره الكروي.

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وطغت حالة من الارتباك على المباراة التي تجرى في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالقسم الثاني للبطولة في مدينة أولوموك التشيكية، حيث أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أنها لن تقام بسبب إصابة لاعبي منتخب بلاده بفيروس كورونا.

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن مباراة الفريق بالجولة الافتتاحية للمجموعة التي فازت بها جمهورية التشيك 1 / 3 على مضيفتها سلوفاكيا، بعدما اضطرا للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

وجاءت نتيجة اختبار خضع له اللاعبان للكشف عن فيروس كورونا سلبية، لكنهما كانا على اتصال وثيق مؤخرا بأحد الموظفين المصابين بالفيروس.

رغم ذلك، قرر مسؤولو المنتخب التشيكي تغيير تعاملهم مع الموقف، وقالوا إنه سيتم استدعاء فريق جديد تماما لخوض المباراة التي ستقام في موعدها المخطط له.

يذكر أن المنتخب الأسكتلندي تعادل 1 / 1 مع ضيفه منتخب الكيان الصهيوني في الجولة الأولى للمجموعة يوم الجمعة الماضي.