نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير الودية في المقال التالي
ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني، 20 لاعباً، عقب المران، للتوجه إلى الإسكندرية، للمبيت، في معسكر، قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء، من أجل راحه اللاعبين.
وسبق للجمهورية، الفوز مؤخرا على كفر الباجور 4-0، والتعادل مع كوكاكولا 1-1، والخسارة من القناة، 2-1.
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