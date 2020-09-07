الرياضة

جمهورية شبين يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير الودية

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، فريق جمهورية شبين، استعداداته، لمواجهة فريق أبو قير، التي ستنطلق في الرابعة من عصر الغد، ببرج العرب، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني، 20 لاعباً، عقب المران، للتوجه إلى الإسكندرية، للمبيت، في معسكر، قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء، من أجل راحه اللاعبين.

وسبق للجمهورية، الفوز مؤخرا على كفر الباجور 4-0، والتعادل مع كوكاكولا 1-1، والخسارة من القناة، 2-1.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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