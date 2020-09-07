وتتضمن التدريبات المنحة المجانية للفتيات "هي مبرمجة" في مجال تصميم المواقع ولغات البرمجة، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر 2020، ويحاضر خلالها مجموعة من المدربين المعتمدين من شركة مايكروسوفت من خلال برنامج "Microsoft team" وتسلم شهادة حضور إلكترونية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، وللراغبات في المشاركة يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق اللينك التالي:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR8zWx1X4TPBCnBLH0DVYNZxUNFQyWTJVRDRRSTBINzAzTlQyTjE3RVZWTi4u
كما تنفذ الوزارة محاضرات أسبوعية مجانية في المجال التكنولوجي عن طريق "webinar"، بالتنسيق مع مايكروسوفت مصر، في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا محاضرات عن منصة "طوّر وغيّر" ودورها في التعلم عن بعد، والمشاركة للراغبين من خلال موقع https://www.tawarwghayar.com، حيث يتم تنفيذ المحاضرات أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على مدار شهر سبتمبر، من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف مساءً.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة تنظم محاضرات ومبادرات مجانية في البرمجة وريادة الأعمال أونلاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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