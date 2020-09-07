لوضع خارطة طريق.. وجيه أحمد يجتمع بلجنة الحكام الفنية والمعاونة

يعقد اليوم الاثنين وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة اجتماعًا بمقر الجبلاية فى الجزيرة بالتشكيل المعاون واللجنة الفنية لقضاة الملاعب.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام الرئيسية عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.

ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تنبيها بضرورة أن يكون الاجتماع سريا، لاسيما أن التشكيل المعاون واللجنة الفنية لم يتم اعتمادها بقرار رسمي وينتظر فقط التوقيع عليه فى محضر اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده خلال أيام.

ومن المقرر قيام وجيه احمد بعرض خارطة الطريق فى اجتماعه بالتشكيل المعاون للجنة الرئيسية للحكام الى جانب اللجنة الفنية خلال المباريات المتبقية من عمر الدورى الممتاز أضافة الى كأس مصر .

كما سيتطرق الاجتماع ايضا الى ترتيب الاوراق بشأن معسكرات تدريبية للحكام الساحة و المساعدين الى جانب زملاؤهم بتقنية الفيديو المعروفة ب var.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن ملامح من التشكيل المعاون للجنة الحكام الرءيسية حمدى القاضى ومحمد فاروق وأيمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد.