11 نقطة على الـ 42.. الأهلي ضيف ثقيل على حرس الحدود بالدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.
ويتطلع الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، حيث يحتاج 11 نقطة لحسم اللقب رقم 42 في تاريخه.
ويعد الأهلي ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود، بعدما فشل الأخير في تحقيق الفوز عليه في أخر 5 مباريات جمعتهم في الدوري، أي من مايو عام 2015.
ويفتقد الأهلي لكل من، صالح جمعة، ومحمود كهربا، وحسين الشحات ومحمود وحيد، لأسباب مختلفة، بينما عاد التونسي علي معلول، بعد غيابه اللقاء الماضي للإيقاف.
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري.
الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي أفشة - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي.
الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.
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