الرياضة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية، أن نادي الزمالك يقترب من ضم نجم نادي طلائع الجيش لصفوفه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المصدر، أن نادي الزمالك وقع رسمياً مع الجناح كريم طارق، نجم نادي طلائع الجيش، والمعار من فريق بتروجيت.

وحصل مسؤولو الزمالك على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات، عقب لقاء طلائع الجيش والإنتاج الحربي.

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وأضاف، أن اللاعب وقع على عقود مبدئية للانضمام للقلعة البيضاء، في انتظار التفاوض الرسمي بين الزمالك وبتروجيت.

وعرض الزمالك مبلغ 8 ملايين جنيه مصري لإدارة النادي البترولي للحصول على اللاعب، بعد التألق الشديد الذي يعيشه اللاعب حالياً.

وحظى اللاعب بإشادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، الذي قد يجعله خلفاً لصانع ألعاب الفريق يوسف أوباما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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