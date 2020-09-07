الرياضة

القناة يهزم بتروجت وديا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يهزم بتروجت وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الفوز على حساب فريق بتروجيت بهدف نظيف، ضمن اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين صباح اليوم الاثنين، على أحد الملاعب الفرعية، بأحد فنادق الإقامة بمحافظة الاسماعيلية .

وأحرز هدف القناة لاعب الفريق محمد عبد الرحيم في الدقيقة 30 من زمن الثاني .

يذكر أن القناة خاض خلال الأيام الماضية ثلاثة وديات، حيث تغلب على فريق الأمل، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، وتغلب مؤخرا على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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