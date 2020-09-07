الرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين، فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود، على ستاد "الماكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم متربعا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة ولكن الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود:

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تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك على ستاد الماكس بالإسكندرية معقل نادي الحرس، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي في لقاء الجولة الماضية على فريق وادي دجلة بهدفين دون مقابل، بينما تعادل فريق حرس الحدود مع نادي مصر بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة 24 من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود:

يمكنكم متابعة البث المباشر والحصري لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر قنوات أون تايم سبورتس ontime sports الرياضية المصرية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، كما يمكن مشاهدة المباراة أونلاين عبر خدمة البث المباشر التي توفرها الكثير من المواقع عبر شبكة الانترنت.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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