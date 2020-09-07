في عيد ميلاد محمد بركات.. تألق مع الأهلي والإسماعيلي وتولى منصب مدير المنتخب الوطني

يحتفل محمد بركات نجم منتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ44.

ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر.

واستطاع محمد بركات أن يضع لنفسه مكان ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، بعدما حقق العديد من النجاحات مع جميع الأندية التى لعب معها ومع المنتخب الوطني.

وكان بركات قد حقق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب السابق حسن شحاتة، ولعب المباريات جميعًا مما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا من الـ Bbc البريطانية.

توُج محمد بركات مع النادى الإسماعيلي بلقب الدوري المصري فى بداية الألفية فى جيل تاريخي للدراويش، ثم انتقل لفريق أهلي جدة السعودي والذي قدم معه موسم مميز عام 2003، ثم ينتقل لفريق العربي القطري ولكنها لم تكن تجربة موفقة ليذهب بعدها لكتابة التاريخ مع النادى الأهلى موسم 2004 /2005 والذي لعب معه حتي يوليو عام 2013 عندما قرر اعتزال كرة القدم.

بطولات محمد بركات

وحقق محمد بركات لقب الدوري المصري مع النادى الأهلى 7 مرات متتالية مواسم 2004/2005.. 2005/2006 .. 2006/2007.. 2007/2008.. 2008/2009.. 2009/2010.. 2010/2011.

ولقبين كأس مصر موسم 2006.. 2007.

ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات أعوام 2005-2006-2008-2012..2013.

لقب السوبر المصري 5 مرات 2006..2007..2008..2010..2012.

لقب السوبر الإفريقي 4 مرات أعوام 2006-2007-2009-2013.

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ونال برونزية كأس العالم للأندية مع النادى الأهلى عام 2006 وشارك فى 3 بطولات كأس عالم أندية وتأهل فى مناسبة رابعة ولكن الإصابة أبعدته عن المشاركة.

مسيرة محمد بركات مع منتخب مصر؟

شارك محمد بركات مع منتخب مصر فى 70 مباراة دولية فى الفترة من 2000 وحتي 2009 عندما قرر الاعتزال الدولي عقب الخروج من تصفيات كأس العالم 2010 سجل خلالهم 9 أهداف وشارك فى ثلاث نهائيات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2002-2004-2006 وحقق لقب الأخيرة.

مسيرة محمد بركات مع النادى الأهلى؟

لعب بركات مع النادى الأهلى 9 سنوات كاملة حقق بهم 23 بطولة سجل مع القلعة الحمراء 61 هدفا فى 244 مباراة وصنع 38 أى ساهم فى 99 هدفا مع النادى الأهلى.

مسيرة محمد بركات مع الإسماعيلي؟

كان بركات هو النجم الأول مع الدراويش منذ عام 1999 وحتى نهاية عام 2002 وقبل الرحيل للدوري السعودي وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز عام 2002.

ويتولى حاليّا محمد بركات منصب مدير المنتخب الوطني والذي يقوده حسام البدري، وكان الزئبقي كما كان يُطلق عليه أحد أفراد الجيل الذهبي للنادى الأهلي والفراعنة.