رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

رحب المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، بإختيار البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للاسماعيلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.

وكان موقع "دوت الخليج" حصل على تصريح من البرازيلي هيرون ريكاردو أمس، أكد خلاله أنه إتفق مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على تولي القيادة الفنية للدراويش.

ورحب ريكاردو، بالعودة لقيادة الدراويش من جديد، حيث قاد ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين، الأولى في أكتوبر 2008 ، والثانية في فبراير ٢٠١٤.

وكان هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة حول إختيار المدير الفني الجديد، حيث الإختيار كان مابين ٤ مدربين، ولكن رحب "الناظر" بالتعاقد مع ريكاردو لقيادة الدراويش الفترة المقبلة.

من جانبه يكثف الاسماعيلي محاولات التعاقد مع المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكان الاسماعيلي أعلن تشكيل الجهاز المعاون بتعيين أحمد العجوز مديرًا للكرة ومدربًا عامًا للفريق، ومحمد حمص مدربًا.

يذكر أن الاسماعيلي سيواجه فريق مصر الليلة،ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام، ويدخل الفريق اللقاء محتلًا المركز العاشر رصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلية.