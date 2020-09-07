رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

ورحب ريكاردو، بالعودة لقيادة الدراويش من جديد، حيث قاد ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين، الأولى في أكتوبر 2008 ، والثانية في فبراير ٢٠١٤.
من جانبه يكثف الاسماعيلي محاولات التعاقد مع المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكان الاسماعيلي أعلن تشكيل الجهاز المعاون بتعيين أحمد العجوز مديرًا للكرة ومدربًا عامًا للفريق، ومحمد حمص مدربًا.
يذكر أن الاسماعيلي سيواجه فريق مصر الليلة،ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام، ويدخل الفريق اللقاء محتلًا المركز العاشر رصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول المسابقة المحلية.
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