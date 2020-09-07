أزمات مستمرة ورحيل حتمي.. مدرب أهلي جدة يرفض استمرار يوسف البلايلي مع الفريق

بلايلي كان يكتفي بالاعتماد على موهبته فقط، دون العمل على الجانبين التكتيكي والبدني، ولكن ذلك كان يمر لأن مستوياته الكبيرة كانت تجعل مدربيه يتغاضون عن تصرفاته، ولأن النتائج كانت إيجابية على كل حال.
بلايلي اشتهر على مدار السنوات الماضي بميوله نحو السهر، وهو أمر مرفوض بالنسبة للاعب كرة القدم، المطالب دائما بالحفاظ على تركيزه لأقصى درجة ممكنة.
واقعة بلايلي مع الأهلي لم تكن الأولى في مسيرة اللاعب، الذي رحل لنفس الأسباب عن أنجيه الفرنسي، عندما لم يتقبل تعليمات مدربه وأراد اللعب سريعا، رغم أنه كان عائدا من إصابة وعقوبة، مما دفع إدارة الفريق للتخلص منه، تفاديا لتصرفاته.
أما آخر أزمات النجم الجزائري بين صفوف الأهلي، فجاءت من خلال رفضه العودة إلى المملكة، رغم قيام إدارة ناديه بتوفير طائرة خاصة في الجزائر، لينخرط في تدريبات الفريق.
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