أحسن رقم 6 فى مصر ..أحمد عيد عبد الملك ينشر صورة برفقة لاعب الزمالك السابق

نشر لاعب كرة القدم أحمد عيد عبد الملك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر صورة جديدة . وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا:"احسن رقم ٦ في مصر يا جوجو". اقرأ أيضًا:

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