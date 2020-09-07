الشباب والرياضة تطلق فعاليات الدورات التدريبية لمدربي ومسئولي الفرق الفنية للطلائع أونلاين

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع) فعاليات الدورات التدريبية الفنية لمدربى ومسئولى الفرق الفنية للطلائع أونلاين.

وتتنوع هذه الدورات بتنوع المجالات المختلفة للشعب الفنية (الكورال - الموسيقى النحاسية - الفن التشكيلى - الفن التعبيرى - الموسيقى الوترية).

وتهدف الدورات الفنية الى صقل مدربى الفرق من النواحى الفنية، بالإضافة إلى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة، وتعديل سلوكهم من خلال الفن.

كما تهدف تلك الدوات الى الارتقاء بالمستوى الفنى للطلائع، وتعلم مهارات جديدة، بث روح الإيجابية على المدربين والنشء.

جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وخبراء المهارات الحياتية والتربية.