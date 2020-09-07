الشباب والرياضة تطلق فعاليات الدورات التدريبية لمدربي ومسئولي الفرق الفنية للطلائع أونلاين

وتهدف الدورات الفنية الى صقل مدربى الفرق من النواحى الفنية، بالإضافة إلى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة، وتعديل سلوكهم من خلال الفن.
جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وخبراء المهارات الحياتية والتربية.
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