الرياضة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن اقتراب التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

 

وأوضح كاراجر أن ألكانتارا يرغب في تحدي جديد بعد سبع سنوات في ألمانيا من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي.

 

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وقال كاراجر: "القلق الوحيد الذي قد يؤخر ليفربول هو سن تياجو لكنني أعتقد أن التوقيع سيحدث رغم أن بايرن ميونيخ يطلب 25 مليون جنيه إسترليني.

 

وتابع: "يقوم جميع لاعبي خط الوسط بعمل رائع لكنهم متشابهون تمامًا، سيكون من الجيد أن يكون لديك شخص يمكنه التحكم في اللعبة بشكل أكبر، سيكون من الجيد أن يكون لديهم بعض الشيء الفني الإضافي".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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