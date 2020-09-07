نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن اقتراب التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح كاراجر أن ألكانتارا يرغب في تحدي جديد بعد سبع سنوات في ألمانيا من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي.
وقال كاراجر: "القلق الوحيد الذي قد يؤخر ليفربول هو سن تياجو لكنني أعتقد أن التوقيع سيحدث رغم أن بايرن ميونيخ يطلب 25 مليون جنيه إسترليني.
وتابع: "يقوم جميع لاعبي خط الوسط بعمل رائع لكنهم متشابهون تمامًا، سيكون من الجيد أن يكون لديك شخص يمكنه التحكم في اللعبة بشكل أكبر، سيكون من الجيد أن يكون لديهم بعض الشيء الفني الإضافي".
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